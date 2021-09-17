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    Летом было зарегистрировано рекордное количество ДТП

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС), этим летом зарегистрировано рекордное количество дорожно-транспортных происшествий за всю историю – с июня по август в Эстонии произошло 8000 случаев дорожного страхования с общим убытком 15 млн евро.

    Среди произошедших летом несчастных случаев 41 процент был связан с парковкой, 16 процентов – с наездами сзади и 13 процентов – столкновениями на перекрестке, сообщает пресс-служба фонда.
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