Aвто

Виктор Филоненко

19 декабря 2021 в 8:00 Поделиться:









Цены на автомобили вырастут по нескольким причинам

По данным Департамента статистики, за год автомобили стали дороже в среднем на 15,3%, бензин подорожал на 28%, а дизтопливо на 40%. По прогнозам экспертов, цены на автомобили продолжат расти и в будущем, и на это есть несколько причин.

Член правления Modera AS Райдо Тоо­некург - среди тех, кто прогнозирует рост цен. Фото: Лийз Трейманн

«Индекс потребительских цен в ноябре вырос на 8,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Что касается цен, связанных с расходами на транспорт, то они росли ещё быстрее. Так, за год автомобили стали дороже в среднем на 15,3%, бензин подорожал на 28%, а дизтопливо на 40%», - говорит ведущий аналитик Департамента статистики Виктория Трасанов.