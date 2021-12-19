Цены на автомобили вырастут по нескольким причинам
По данным Департамента статистики, за год автомобили стали дороже в среднем на 15,3%, бензин подорожал на 28%, а дизтопливо на 40%. По прогнозам экспертов, цены на автомобили продолжат расти и в будущем, и на это есть несколько причин.
Член правления Modera AS Райдо Тоонекург - среди тех, кто прогнозирует рост цен.Фото: Лийз Трейманн
«Индекс потребительских цен в ноябре вырос на 8,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Что касается цен, связанных с расходами на транспорт, то они росли ещё быстрее. Так, за год автомобили стали дороже в среднем на 15,3%, бензин подорожал на 28%, а дизтопливо на 40%», - говорит ведущий аналитик Департамента статистики Виктория Трасанов.
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