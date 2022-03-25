Эксперт: цены на автомобили продолжат расти
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Цены на новые автомобили значительно выросли в этом году, и автодилеры прогнозируют, что они будут расти и дальше.
Срок поставки автомобилей в основном из-за кризиса в производстве электронных компонентов также заметно увеличился, пишет rus.err.ee.
По данным Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей, в феврале этого года в Евросоюзе было продано 719 тысяч новых легковых автомашин, что на семь процентов меньше, чем в феврале прошлого года. В Эстонии в феврале было куплено 1 409 новых легковых автомобилей, что почти на 14 процентов меньше, чем в феврале прошлого года.
"С поставками дело обстоит так: некоторые автомобили идут четыре месяца, некоторые - шесть месяцев, некоторые - восемь месяцев. Цены растут, и я могу утешить вас лишь тем, что они продолжат расти. От этого никуда не деться. С введением новых евростандартов происходит переход к более экологичной среде", - сказал руководитель по продажам ABC Motors Тоомас Соосалу.
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