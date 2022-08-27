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    • 27 августа 2022 в 9:09
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    В Таллинне стартует традиционный марафон электромобилей

    Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann

    Торжественный старт 15 команд-участниц всеэстонского заезда электромобилей по маршруту Таллинн-Пярну-Тарту-Таллинн состоится в воскресенье, 28 августа, в 9:00 у национальной оперы «Эстония», сообщает столичная пресс-служба.

    Наряду с продвижением экологичного мышления и инноваций в этом году мероприятие посвящено Юри Тамму – двукратному олимпийскому бронзовому медалисту, бывшему главному организатору ралли электромобилей Electric Marathon Tallinn – Monte Carlo и бывшему почетному консулу Княжества Монако.
    В будущем году Таллинн станет Зеленой столицей Европы, поэтому поддержка марафона электромобилей, по словам мэра Михаила Кылварта, особенно важна с точки зрения продвижения экологичных способов мобильности. «Благодаря стартующему из Таллинна автомарафону, вся Эстония вместе с нами подает и другим странам пример того, что гонки можно устраивать и на электромобилях. Точно так же, как инициатор этого мероприятия Юри Тамм, представлявший Эстонию, был примером для многих», – отметил Кылварт.
    В этом году двукратный победитель ралли Таллинн – Монте-Карло Тоомас Арике отправится на всеэстонский марафон на автомобиле Tesla. К участию в соревновании также заявлена реконструированная в электромобиль «Победа», Volvo C40 (Info-Auto), Kia EV6 (Viking Motors), Audi e-tron GT (Reval Auto Esindused), Mercedes EQS (Veho), Škoda Enyaq iV RS (Auto 100), Volkswagen ID.5 (Moller Auto), Hyundai IONIQ5 и Cupra Born (Topauto), Seres 3 (Nordauto), Hyundai IONIQ5 (команда Alexela), Peugeot 2008 Electric (Auto Forte), Renault Megane E-Tech и Polestar (City Motors).
    «Юри Тамм был настоящим визионером, опережающим свое время. Он хотел показать, что и на электромобиле можно проехать через всю Европу, популяризируя таким образом этот вид транспорта. Соревнования помогают нам продемонстрировать экологичные инновации в развитии автомобилестроения, в то же время производители могут не просто представить новейшие электромобили, но и дать им возможность посоревноваться с конкурентами», – отметил главный организатор Марко Вялья.
    Ралли «Таллинн – Монте-Карло» – историческая гонка, впервые состоявшаяся в 1930 году и проходившая вплоть до 1939 года, то есть до начала Второй мировой войны. Проведение автомарафона было возобновлено в 2011 году по инициативе почетного консула Монако Юри Тамма и князя Монако Альбера II, но уже в современном ключе – электромобили соревнуются на длинных дистанциях, соблюдая скоростные ограничения. Первое ралли современных электромобилей из Таллинна в Монте-Карло состоялось в июне 2011 года, когда старт был объявлен князем Монако Альбером II и занимавшим тогда пост мэра Таллинна Эдгаром Сависааром. По традиции электромобили стартовали от здания Национальной оперы «Эстония».
    Марафон электромобилей – уникальное спортивное соревнование на общественных дорогах Европы, участвующие в нем экипажи должны соблюдать правила дорожного движения и стартовать одновременно с автомобилем судьи. Если обычно на авторалли участники соревнуются в скорости, то на ралли электромобилей – в точности. Так называемый нулевой экипаж заранее проезжает маршрут с максимально допустимой скоростью, соблюдая правила. При этом командам-участникам не сообщают время, за которое он преодолел маршрут. Победителем становится команда, которая преодолеет маршрут за время, наиболее близкое к результату нулевого экипажа. Баллы снимаются как с экипажей, которые приедут быстрее, поскольку, по всей вероятности, они нарушили скоростной режим, так и у тех, кто финиширует с опозданием.
    В этом году мероприятие поддерживают город Таллинн, Фонд Принца Монако Альбера II, Eleport, Национальная опера «Эстония», Nissan Nordic Europe, Avex, Tiki Treiler, Radisson Blue Hotel, Scult и Alexela.
    Примерная программа 28.08.2022
    9:00 Старт в Таллинне у Национальной оперы «Эстония» (в 08:40 стартует нулевой экипаж). Старт объявит вице-мэр Вадим Белобровцев.
    11:00 Финиш в Пярну на площади Независимости.
    13:00 Старт в Пярну на площади Независимости.
    15:30 Финиш в Тарту на Ратушной площади.
    17:30 Старт в Тарту на Ратушной площади.
    20:00 Финиш в Таллинне на Ратушной площади.
    21:00 Церемония награждения в Таллинне на Ратушной площади. Команды наградит мэр Михаил Кылварт.
    *Время стартов может быть скорректировано

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