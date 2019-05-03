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Кто и сколько получит дивидендов от Nordecon

Руководство Nordecon внесло предложение выплатить за прошлый год дивиденды в размере 6 центов на акцию, следует из биржевого сообщения предприятия.

Самый крупный акционер Nordecon Тоомас Луман Фото: Рауль Меэ

Совет также принял решение сократить акционерный капитал на 6 центов на акцию.

Ex-date или день, когда акции будут продаваться уже без права на дивиденды и долю сокращенного акционерного капитала - 11 июня 2019 года.

Совет также принял решение сократить акционерный капитал на 6 центов на акцию.

Ex-date или день, когда акции будут продаваться уже без права на дивиденды и долю сокращенного акционерного капитала - 11 июня 2019 года.

Кто получит больше всех

Самому крупному акционеру предприятия Nordic Contractors AS принадлежит 50,99% акций Nordecon. Nordic Contractors принадлежит Тоомасу Луману (50%), а также Эгону Матсу (27,7%), Лийву Луману и Тоомасу Луману (15%) в совместном владении.

Это означает, что Тоомас Луман получит за прошлый финансовый год дивидендов от Nordecon на сумму 569 507, Эгон Матс - 274 354 и Лийв Луман - 74 283 евро.

Второй в списке крупных акционеров Nordecon - Luksusjaht AS, которому принадлежит 13% строительного предприятия. Единственный владелец Luksusjaht Свен Леннаст Алпстал получит от Nordecon дивидендов на сумму 253 351 евро.

Третье место - ING Luxembourg SA, которому принадлежит 3,24% акций Nordecon.

Чистая прибыль Nordecon за 2018 год составила 3,38 миллиона евро. Общая не распределенная прибыль за прошлый год, с учетом полученной прибыли, составляла 10,896 миллиона евро.