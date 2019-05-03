Silvano утвердило дивиденды и сосредоточилось на Москве

На сегодняшнем собрании акционеров Silvano Fashion Group были утверждены дивиденды, которые будут выплачены двумя этапами.

Акционеры Silvano Fashion Group на собрании акционеров Фото: Андрас Кралла

Акционеры утвердили дивиденды в размере 0,2 евро на акцию. Ex-date или первый день, когда акции будут продаваться уже без права на дивиденды, будет 16 мая.

Silvano выплатит дивиденды двумя этапами: 10 центов к 20 мая и оставшиеся 10 центов не позднее 10 октября. Член правления предприятия Ярек Сяргава пояснил, что данная мера используется с целью лучшего управления денежным потоком.

Акционеры Silvano Fashion Group на собрании акционеров Фото: Андрас Кралла

На собрании также проголосовали за увеличение акционерного капитала с 0,1 евро до 0,2 евро на акцию - с 3,6 миллиона до 7,2 миллиона евро. «Это развяжет руки руководителю», - сказал Сяргава.

Акционер Пааво Сийманн сказал то, что Сяргава сам не может: по сути это даст Silvano возможность в будущем выплатить акционерам деньги через сокращение акционерного капитала, что является более эффективным вариантом с точки зрения налогов.

Фокус на интересах акционеров

Сяргава заверил акционеров, что в ближайшие годы крупных инвестиций предприятие делать не планирует. Планируется сохранять размер инвестиций на уровне 1 миллиона евро в год.

В этом году предприятие берет направление на Россию: в планах открыть новые магазины в Москве и Московской области, туда и будет направлена основная энергия. Сяргава сказал, что он не поддерживает идею роста любой ценой, его в первую очередь интересует доходность.

Акционеры Silvano Fashion Group на собрании акционеров Фото: Андрас Кралла

Увеличить оборот, по словам Сяргава, для Silvano не проблема, но вот увеличить доходность, чтобы каждую весну было чем порадовать акционеров, сложно. Здесь он больше сфокусирован на интересах акционеров.

Акции Silvano Fashion Group с начала года выросли на 13%, за последние 12 месяцев однако стоимость акции сократилась на 3%. Сейчас акции продаются по цене 2,62 евро за штуку. На результаты собрания акционеров акции никак не отреагировали.