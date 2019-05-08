Индрек Мяэ • 8 мая 2019
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Сколько денег заработают крупные собственники Merko?
Äripäev посчитал.
Совладелец Riverito OÜ Тыну Тоомик (слева) и председатель правления Merko Андрес Тринк. Фото: Лийз Трейманн
Merko Ehitus выплатит дивиденды в размере 1 евро за акцию. Äripäev посчитал, сколько заработают на этом его крупные собственники.
Собственник
Кто за этой фирмой стоит
Количество акций
Дивиденды (€)
|Riverito OÜ
|Тоомас Аннус, Тыну Тоомик
|12 742 686
|12 742 686
|ING Luxemburg S.A AIF Account
|-
|427 233
|427 233
|Firebird Republics Fund
|-
|363 094
|363 094
|Midas Invest OÜ
|Андрус Ранд
|227 180
|227 180
|Firebird Avrora Fund
|-
|222 419
|222 419
|Skandinaviska Enskilda Banken
|-
|159 559
|159 559
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