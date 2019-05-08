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Сколько денег заработают крупные собственники Merko?

Äripäev посчитал.

Совладелец Riverito OÜ Тыну Тоомик (слева) и председатель правления Merko Андрес Тринк. Фото: Лийз Трейманн

Merko Ehitus выплатит дивиденды в размере 1 евро за акцию. Äripäev посчитал, сколько заработают на этом его крупные собственники.