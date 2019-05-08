Индрек Мяэ • 8 мая 2019
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Сколько денег заработают крупные собственники Merko?

Äripäev посчитал.

Совладелец Riverito OÜ Тыну Тоомик (слева) и председатель правления Merko Андрес Тринк.  Фото: Лийз Трейманн

Merko Ehitus выплатит дивиденды в размере 1 евро за акцию. Äripäev посчитал, сколько заработают на этом его крупные собственники.

Собственник
Кто за этой фирмой стоит
Количество акций
Дивиденды (€)
Riverito OÜТоомас Аннус, Тыну Тоомик12 742 68612 742 686
ING Luxemburg S.A AIF Account-427 233427 233
Firebird Republics Fund-363 094363 094
Midas Invest OÜАндрус Ранд227 180227 180
Firebird Avrora Fund-222 419222 419
Skandinaviska Enskilda Banken-159 559159 559
Больше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компаний
Merko Ehitus
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