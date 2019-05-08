Трамп написал, что вице-премьер Китая приедет в США

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23 минуты назад президент США написал твит.

"Китай пытается отступить и пересмотреть торговое соглашение, потому что они искренне надеются на то, что будут "вести переговоры" с Джо Байденом или каким-нибудь очень слабым демократом, чтобы и дальше на протяжении многих лет обворовывать США на 500 миллиардов долларов.

Знаете что? Этого не будет. Китай только что сообщил нам, что их вице-премьер едет в США, чтобы заключить соглашение. Посмотрим, конечно, но я очень рад тем тарифам, которые каждый год пополняют казну США на 100 миллиардов долларов. Очень хорошо для США, плохо для Китая!", - написал президент США в твиттере.