Оборот Merko сократился, но прибыль выросла вдвое

Из отчета Merko за первый квартал следует, что предприятие за год потеряло в обороте, тогда как как прибыль увеличило.

Фото: Андрас Кралла

Оборот первого квартала 2019 года составил 76,85 миллионов евро, тогда как годом ранее за тот же период оборот был 80,31 миллионов евро, что означает снижение на 4,3%. Однако доля продаж за пределами Эстонии увеличилась - если в прошлом году эти продажи от всего оборота составляли 57,5%, то в этом году уже 60,8%.

«Сокращение продаж в первом квартала было ожидаемым, учитывая снижение тренда заказов на строительство и завершение строительства крупных объектов из портфеля концерна», - прокомментировал председатель Merko Ehitus Андрес Тринк. «Из-за большой ценовой конкуренции, которая отражается на низкой доходности договоров, рост продаж не является самоцелью», - добавил он.

В то же время концерн сумел увеличить чистую прибыль в два раза, которая составила за первые три месяца 2019 года 2,9 миллионов евро. В прошлом году этот показатель составлял 1,16 миллионов евро.

Также Тринк отметил, что Merko сосредоточилось на строительстве квартир. «Стратегическое направление Merko Ehitus. Запланированный объем инвестиций в этом направлении составляет 100 миллионов евро. Сейчас у нас в Эстонии, Латвии и Литве в разработке более тысячи квартир, из которых больше половины должны по плану быть готовы к 2020 году», - сказал Тринк.

Банковский рынок вызывает опасения

«Одним из пугающих моментов является ситуация, которая сложилась на банковском рынке в балтийских странах, где снижающаяся конкуренция ухудшает условия для финансирования предприятий, а все более ужесточающиеся условия для регистрации банковских клиентов и их сделок могут негативно отразиться на экономической активности в балтийских странах. Это в итоге может привести и к снижению активности на рынке недвижимости», - сказал Тринк.

По данным на конец марта объем незавершенных работ Merko составлял 190 миллионов евро. Годом ранее этот показатель был на уровне 291,9 миллионов евро.

На вчерашнем собрании акционеров было поддержано предложение о распределении прибыли за прошлый год. Акционеры получат дивидендов на общую сумму 17,7 миллионов евро, что составляет 1 евро на акцию.