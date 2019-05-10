Danske Bank назначил нового CEO

Danske Bank и голубь Фото: Андрас Кралла

Ранее он возглавлял голландский банк.

Danske банк объявил, что назначает новым CEO Криса Вогельзанга, работавшего ранее в голландском банке ABN Amro. Исполняющий обязанности CEO Йеспер Нильсен возглавит отдел банкинга.

"Большой опыт Вогельзанга (в голландском банке он работал десятилетиями - Äripäev) показал, что он способен справится с трудными вызовами и обеспечить хорошие результаты", - сказал председатель правления Карстен Дивбанд, который также отметил, что главным вызовом для компании является возврат её лидирующих позиций на рынке Скандинавии.

Прежний CEO Danske Томас Борген покинул компанию в октябре. Издание Berlingske утверждает, что датская прокуратура предъявила ему подозрение.

Вогельзанг приступит к своим обязанностям 1 июня. Для этого он переедет в Данию.