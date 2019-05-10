Убыток Arco Vara удвоился

Оборот Arco Vara сократился вдвое, а убыток вырос в два раза, следует из биржевого сообщения Arco Vara. Предприятию нужно набраться терпения.

Фото: Рауль Меэ

Оборот от продаж Arco Vara в первом квартале сократился на 28% до 1,1 миллиона евро (оборот от продолжающейся деятельности). Если же брать в расчет прекращение работы сегмента обслуживания, то оборот сократился вдвое.

В первом квартале предприятие заработало 5000 евро коммерческой прибыли, тогда как чистый убыток составил 112 000 евро. Годом ранее за тот же период коммерческая прибыль Arco Vara составляла 91 000 евро и чистый убыток 51 000 евро.

Кредитная нагрузка компании увеличилась на 1,7 миллиона евро и составляет 15,9 миллиона евро.

«Первый квартал не превзошел ожиданий, но и не был хуже», - говорится в сообщении.

Предприятие пишет, что во втором квартале Arco Vara не потребуются ни дополнительный капитал, ни идеи, ни дополнительные работники, а лишь терпение.