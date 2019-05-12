Mainor Ülemiste взвешивал выход на биржу

Судя по раундам привлечения средств, Ülemiste City находится на том этапе развития, откуда уже вскоре можно шагнуть на биржу, считает глава Mainor Ülemiste Маргус Нылвак.

Председатель правления Mainor Ülemiste Maргус Нылвак мечтает о времени, когда отсюда можно будет доехать трамваем до Копли, поездом до Берлина и долететь самолётом до Лондона. Фото: Лийз Трейманн

По словам Нылвака, развитие Ülemiste City началось с привлечения собственных средств и помощи банков: «Сначала мы вложили собственные средства в размере 30%, в банке получили 70%, и строительство пошло. Поскольку мы не продаём позже наше имущество, то без наличия больших денег трудно обеспечить рост, капитал и финансы ставят известные пределы».