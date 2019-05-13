Цена биткойна выросла вдвое

С начала апреля криптовалюта восстанавливает свои позиции - цена биткойна за месяц выросла до 7000 долларов.

Фото: Джим Аркухарт

В начале года биткойн стоил на уровне 3700 долларов. Сегодня стоимость этой криптовалюты достигает 7116 долларов. В прошедшие выходные она доходила до границы в 7500 долларов.

Hacked.com объясняет это несколькими причинами. Например, в начале апреля на рост, вероятно, повлияли крупные сделки с криптовалютой: по данным руководителя BCD Group Оливера вон Ландсберга, один из покупателей приобрел биткойнов на 100 миллионов долларов сразу на трех разных платформах - Coinbases, Krakenis и Bitstampis. Это сразу увеличило стоимость биткойна на 20%. Далее, предполагается, сыграла логика рынка, когда при подорожании актива все больше участников торгов начинают его скупать, с целью заработать на росте.

Новости о воровстве криптовалюты на ее росте не отразились. Еще на прошлой неделе платформа Binance сообщила, что ее клиентов обворовали на 40 миллионов долларов. Venturebeat пишет, что в первом квартале этого года из-за мошенников и разных схем держатели биткойнов потеряли в сумме 1,2 миллиарда долларов.

Однако, несмотря на рост биткойна в последнее время, его стоимость по-прежнему далека от пика, который был достигнут в декабре 2017 года. Тогда за биткойн давали почти 20 000 долларов.