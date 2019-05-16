Сегодня начался срок подписки на новые акции EfTEN

Совладелец и исполнительный директор EfTEN Capital Вильяр Аракас Фото: Andres Haabu

EfTEN Real Estate Fund III AS объявил, что подписка на новые акции продлится с 16 по 31 мая. Цена одной акции - 16 евро.

«Максимальный объём эмиссии - 16 миллионов евро. Текущие акционеры имеют преимущественное право подписки, - сказал совладелец и исполнительный директор EfTEN Capital Вильяр Аракас. – Собранные средства EfTEN Real Estate Fund III AS использует на финансирование прекращения бридж-кредита на покупку центра продаж и обслуживания ABC Motors (1,5 миллиона евро), на строительство садоводческого центра Hortes, и, в первую очередь, на новые инвестиции в коммерческую недвижимость стран Балтии».

Портфель EfTEN Real Estate Fund III AS состоит на 42% из коммерческой недвижимости, на 30% - из логистических площадей и на 28% - из офисных зданий. 68% портфеля приходится на Литву, 24% - на Эстонию, 8% - на Латвию.

Дивидендная политика EfTEN такова, что компания выплачивает каждый год 80% свободного денежного потока, собранного за прошлый хозяйственный год. В прошлый раз EfTEN выплатил 100% свободного денежного потока или 3,1 миллиона евро (95 центов за акцию).

В ходе новой эмиссии выпускаются миллион новых акций EfTEN Real Estate Fund III AS.