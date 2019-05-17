Чистая прибыль Baltic Horizon Fund выросла на треть

Прибыль фонда недвижимости Baltic Horizon Fund составила 0,03 на один пай.

Руководитель Baltic Horizon Fund Тармо Каротам Фото: Рауль Меэ

Доход от аренды вырос на 15%, до 3,9 миллиона евро, коммерческая прибыль на 16% до 3,2 миллиона евро, тогда как чистая прибыль в первом квартале увеличилась на 29% до 2,2 миллиона евро, по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Фонд решил выплатить 0,025 евро на один пай. С учетом цены закрытия стоимости паев по состоянию на последний день первого квартала, доходность паев за текущие 12 месяцев составляет 7,7%.

За текущие 12 месяцев фонд выплатил 8,59 миллиона евро (1,98 миллиона за второй квартал, 2,04 миллиона за третий квартал, 2,12 миллиона за четвертый квартал и 2,45 миллиона евро за первый квартал 2019 года).

Выплаты за первый квартал будут произведены 7 июня. Право на выплату получат те владельцы паев, которые будут зафиксированными владельцами паев по состоянию на 5 июня.