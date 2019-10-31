S&P 500 побил рекорд после снижения ставки

Индекс Standard & Poor's 500 достиг сегодня нового рекорда: Федеральная резервная система объявила о снижении процентных ставок и сигнализировала о том, что экономика в настоящее время достаточно сильна, сообщает MarketWatch.

Фото: Getty Images / AFP

Индекс S&P 500 вырос на 0,4 процента до 3046 пунктов, что является историческим максимумом. Индекс Dow Jones прибавил 0,4 процента и завершил день на уровне 27 186 пунктов. Nasdaq Composite прибавил 0,3 процента. Индексу Dow не хватает 0,6 процента до рекорда, а индексу Nasdaq - 0,3 процента.