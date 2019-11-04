Страны Балтии на пути к единому рынку обеспеченных облигаций

Министерства финансов Эстонии, Латвии и Литвы вместе с Европейским банком реконструкции и развития и другими банками подготовили окончательные предложения по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для развития общего рынка облигаций стран Балтии, сообщило Министерство финансов в пресс-релизе.

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«Рынок ипотечных кредитов, выступающий в качестве залога для обеспеченных облигаций, слишком мал в каждом Балтийском государстве в отдельности, что, следовательно, делает выпуск и администрирование обеспеченных облигаций более дорогим. Если позволить делать это во всех трех странах вместе, то выпуск обеспеченных облигаций станет более выгодным для банков, и, соответственно, их приобретение станет более привлекательным для инвесторов», - сказал глава департамента политики в области финансовых рынков Министерства финансов Томас Аувяэрт.