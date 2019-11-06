Šiauliu Bankas радует инвесторов

Финансовый директор Šiauliu Bankas Донатас Савицкас и руководитель инвестиционного подразделения Томас Варенбергас Фото: Лийз Трейманн

Инвесторы остались довольны результатами литовского банка Šiauliu. Предприятие демонстрирует рост, эффективность и низкие затраты.

“Результаты Šiauliu за 9 месяцев очень удовлетворительные”, - сказал один из основателей Investeerimisklubi Марко Ооло, который вложил свои деньги в литовский банк. “Наблюдается рост во всех сегментах банка - как в секторе корпоративных клиентов, так и повседневной банковской деятельности, а также в инвестиционных продуктах и кредитном портфеле”, - пояснил инвестор.