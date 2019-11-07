Nordecon увеличил прибыль

Фото: Андрас Кралла

Строительная компания Nordecon объявила о хороших результатах за третий квартал - оборот предприятия вырос за год на 16% или же до 71,8 млн евро. Чистая прибыль выросла на 29% до 3,4 млн евро.

За первые девять месяцев этого года компания получила прибыль в размере 2,8 млн евро с оборотом в 172 млн евро. По сравнению с показателями за 9 месяцев прошлого года, оборот компании вырос на 3%, а прибыль увеличилась на 34%. Прибыль на акцию составляет 0,08 евро, что на 2 цента больше, чем год назад.