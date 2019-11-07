Результаты Merko демонстрируют охлаждение строительного рынка

Крупнейшие проекты Merko в Таллинне - Uus-Veerenni, Lahekalda и Pikaliiva.

Доход с продаж Merko Ehitus снизился по сравнению с прошлым годом на 33%, а чистая прибыль упала на 50%.

Прибыль Merko в третьем квартале составила 2,8 млн евро, а объем продаж - 73,4 млн евро. В прошлом году эти показатели были 5,6 млн и 115,1 млн евро соответственно. Доход с продаж за девять месяцев составил 228 млн евро, а чистая прибыль 7 млн евро. Прибыль на акцию составляет 0,4 евро.