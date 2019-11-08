Дмитрий Фефилов • 8 ноября 2019
Биржа
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Как инвестировать в бриллианты
Если акции, недвижимость, золото можно назвать достаточно распространенными инвестиционными инструментами, то вот бриллианты - точно нет. Однако эти играющие на свету миллионами цветов камни имеют свои преимущества, которые прошли проверку временем.
Минусы бриллиантов как инвестиционных активов достаточно очевидны. Взять хотя бы тот факт, что рынок камней куда менее ликвидный, чем, скажем, рынок драгоценных металлов и тем более ценных бумаг. С другой стороны, есть и свои плюсы, хотя они и не так очевидны. Например, размер бриллианта: упаковать миллионы евро в несколько граммов без посредника не позволит вам ни один инвестиционный инструмент.