Как инвестировать в бриллианты

Если акции, недвижимость, золото можно назвать достаточно распространенными инвестиционными инструментами, то вот бриллианты - точно нет. Однако эти играющие на свету миллионами цветов камни имеют свои преимущества, которые прошли проверку временем.

Основатель ювелирного дома Hearts Fine Jewellery Вадим Абельдяев Фото: Личный архив

Минусы бриллиантов как инвестиционных активов достаточно очевидны. Взять хотя бы тот факт, что рынок камней куда менее ликвидный, чем, скажем, рынок драгоценных металлов и тем более ценных бумаг. С другой стороны, есть и свои плюсы, хотя они и не так очевидны. Например, размер бриллианта: упаковать миллионы евро в несколько граммов без посредника не позволит вам ни один инвестиционный инструмент.