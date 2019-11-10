Биржи бьют рекорды и ждут новое мега-IPO

В этот раз новые рекорды по фондовым индексам США удивили не только ярых «медведей» и предвестников армагеддона. Рост Dow Jones и S&P 500 происходит на фоне разговоров об импичменте, все еще актуальных торговых войн и отсутствия каких-либо серьезных драйверов для роста.

Помните бурный рост в прошлом и позапрошлом году? На то были серьезные причины - как минимум, в виде налоговых реформ Трампа, которые неплохо сказались на прибылях компаний. Вы скажете - сезон отчетности не самый худший. Но он и не самый лучший, хотя еще и не завершился.