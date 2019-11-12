Акции туристических бюро рухнули из-за… Google

Прошлая неделя оказалась одной из худших для крупнейших туристических порталов, таких как TripAdviser, Expedia и Booking.com. Акции всех трех компаний рухнули на десяток-другой процентов, и за сутки три компании потеряли в капитализации в общей сложности 13 миллиардов долларов, поскольку все они опубликовали отчетность, и цифры оказались не радужными. Падение акций TripAdviser было мощнейшим за два года, а бумаги Expedia показали худший дневной обвал за всю историю торговли на фондовых биржах, упав на 27 процентов за день. Но откуда взялись проблемы? Неужели история Thomas Cook повторяется, и все дело в огромных долгах и ухода путешественников из офлайна в онлайн?

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Совсем нет. Эти компании не похожи на обанкротившегося Thomas Cook, и весь их бизнес как раз и происходит онлайн. Виной всему Google, а проблема вовсе не нова - ей уже несколько лет. Началась она примерно 5 лет тому назад, когда Google начал размещать все больше платной рекламы в ТОП своего поиска, тем самым отодвигая бесплатные показы все ниже и ниже. Чтобы попасть в верхние строчки теперь уже недостаточно делать интересный контент и оптимизировать его. Полностью на себе всю прелесть политики Google предприятия ощутили лишь в прошедшем квартале.