Предприниматель видит потенциал в Coop Pank

Представитель Smart Production Nordic и новый глава Toom Textile Вахур Роосаар Фото: Эйко Кинк

Coop Pank, раскрывший сегодня детали своего выхода на биржу, профинансировал в этом году крупную сделку на покупку текстильной фирмы Toom Textile компанией Smart Production Nordic. Представитель Smart Production Nordic и новый глава Toom Textile Вахур Роосаар считает, что Coop Pank может стать важным партнером для бизнес-клиентов.

По словам Роосаара, конкуренция в эстонском банковском деле остается очень низкой. “Конечно, у новичков есть возможность показать достойный результат. Я думаю, что они делают это в нужное время, у рынка есть ожидания и потребность в таких действиях”, - пояснил Роосаар.