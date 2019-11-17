Черная пятница SEB: это было только начало

Известные эстонские инвесторы не спешат покупать акции SEB, резко подешевевшие в пятницу, так как считают, что они могут продолжить падение.

В пятницу акции SEB резко подешевели

Ивестор Яак Роосааре уверен, что акции SEB упадут еще. При принятии инвестиционных решений в отношении этого банка, Роосааре рекомендует следить за графиком акции Swedbank. «Очевидно, они как-то рифмуются, хотя я сам сейчас ограничусь лишь акциями Swedbank», - сказал он. Кроме того, у Роосааре есть и акции банка Danske.