Марге Вяйкенурм • Прийт Покк • Индрек Мяэ • 17 ноября 2019
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Черная пятница SEB: это было только начало
Известные эстонские инвесторы не спешат покупать акции SEB, резко подешевевшие в пятницу, так как считают, что они могут продолжить падение.
Ивестор Яак Роосааре уверен, что акции SEB упадут еще. При принятии инвестиционных решений в отношении этого банка, Роосааре рекомендует следить за графиком акции Swedbank. «Очевидно, они как-то рифмуются, хотя я сам сейчас ограничусь лишь акциями Swedbank», - сказал он. Кроме того, у Роосааре есть и акции банка Danske.
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