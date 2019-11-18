Паника инвесторов SEB утихла

Фото: Лийз Трейманн

Акции SEB, которые пострадали от скандала с отмыванием денег и резко упали почти на 14 %, в понедельник открылись в плюсе.

В пятницу акция SEB упала с 95 до 80 шведских крон, сегодня паника среди инвесторов исчезла, и на Стокгольмской фондовой бирже акции торгуются в плюсе на 1,08%. В настоящее время акцию SEB можно приобрести за 82,26 крон.