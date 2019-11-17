Лийна Лакс • 17 ноября 2019
Интервью
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Представитель SEB: признаков системного отмывания денег нет
По словам руководителя отдела коммуникаций SEB Group Франка Хойема, в компании не видят признаков систематического отмывания денег через банк. Об этом он рассказал в пятницу интервью шведскому изданию Dagens Industri.
Что банку SEB известно о предстоящей шведской телепередаче? (В пятницу банк SEB выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что шведский телевизионный канал SVT планирует рассказать об отмывании денег в странах Балтии, где будет упомянут банк SEB - прим. ред.)
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