Представитель SEB: признаков системного отмывания денег нет

По словам руководителя отдела коммуникаций SEB Group Франка Хойема, в компании не видят признаков систематического отмывания денег через банк. Об этом он рассказал в пятницу интервью шведскому изданию Dagens Industri.

Что банку SEB известно о предстоящей шведской телепередаче? (В пятницу банк SEB выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что шведский телевизионный канал SVT планирует рассказать об отмывании денег в странах Балтии, где будет упомянут банк SEB - прим. ред.)