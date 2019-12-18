2019: самое мощное IPO, пошлины, брекзит

Подводя итоги уходящего года и пытаясь вспомнить все яркие события из мира финансов, почему-то хочется начать с самого фантастичес­кого первичного размещения всех времён и народов - выхода на биржу компании Beyond Meat, производящей искусственное мясо.

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Вероятно, это продиктовано подсознательным желанием найти прекрасное и революционное в повседневной рутине цен, котировок и ставок. Но обо всём по порядку.