Пассажирские перевозки Tallink сократились

Паромами группы AS Tallink в декабре 2019 года перевезено на основных маршрутах в Балтийском море 781 тыс. 684 пассажира, что на 3,2% меньше по сравнению с декабрем 2018 года.

Количество перевезенных грузов в декабре 2019 года уменьшилось на 3,1% до 26 тыс. 232 единиц, а количество пассажирских транспортных средств уменьшилось на 2% до 82 тыс. 937 единиц, пишет portnews.ru со ссылкой на пресс-релиз компании.

В IV квартале 2019 года (в октябре-декабре) судами AS Tallink Grupp было перевезено 2 млн 280 тыс. 805 пассажиров, что на 1,5% больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Количество перевезенных за три месяца прошлого года грузов сократилось на 4,7% до 93 тыс. 645 единиц, а количество пассажирских автомобилей увеличилось на 1,8% до 243 тыс. 025 единиц.

В отчете компании отмечается, что на результатах деятельности в указанные периоды сказались следующие факторы: на маршруте Финляндия-Швеция в течение двух дней из-за технической неисправности не работал круизный паром Silja Symphony.

Круизные паромы Silja Serenade и Baltic Princess не выходили на указанный маршрут в течение двух дней из-за забастовки. На маршруте Эстония – Швеция неблагоприятные погодные остановили работу на один день грузового судна Regal Star.