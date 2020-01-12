Неделя быков: от индексов до акций - всюду рекорды!

Похоже, даже военные действия, спровоцировавшие рост цен на золото, не способны напугать инвесторов на рынке капитала. На этой неделе акции продолжили рост как в Европе, так и в США и Азии. Dow Jones коснулся отметки 29 000, а японский Nikkei 24 000. В то время, как эксперты и аналитики ожидают второй подряд неудачный сезон отчетности американских компаний, инвесторы и спекулянты разогнали акции до небес. Еще две компании могут стать «триллионниками»: еще пару процентов роста по бумагам Google и Amazon, и компаний, чья капитализация достигла триллиона долларов, в мире будет ровно четыре (вместе с Apple и Microsoft).