Рынок испугался нового смертельного вируса
Особенно сильно дешевеют акции компаний из туристического сектора, передают “Ведомости”.
Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,8%, что стало его самым сильным дневным падением в этом году, а индекс Shanghai Composite – на 1,4%. Европейские индексы во вторник утром тоже снизились. В частности, STOXX 600 к 11.30 опустился на 0,7%.
Если распространение вируса продолжится, это может негативно сказаться на туризме. Поэтому особенно сильно подешевели акции компаний из туристического сектора. Например, котировки акций международного аэропорта Шанхая опустились на 2,2%, Air China – на 3,2%. Кроме того, подешевели акции европейских люксовых компаний, чья выручка сильно зависит от китайских потребителей. Акции LVMH и Burberry утром тоже подешевели более чем на 3%.
Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии, способен передаваться в том числе от человека к человеку. BBC пишет, что вирусом заразились примерно 300 человек, шесть человек погибло.