Рынок испугался нового смертельного вируса

В Европе и США опасаются распространения вируса, некоторые аэропорты мира уже инициировали дополнительные проверки пассажиров, прибывающих из Китая. Фото: Emily Wang

Особенно сильно дешевеют акции компаний из туристического сектора, передают “Ведомости”.

Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,8%, что стало его самым сильным дневным падением в этом году, а индекс Shanghai Composite – на 1,4%. Европейские индексы во вторник утром тоже снизились. В частности, STOXX 600 к 11.30 опустился на 0,7%.

Если распространение вируса продолжится, это может негативно сказаться на туризме. Поэтому особенно сильно подешевели акции компаний из туристического сектора. Например, котировки акций международного аэропорта Шанхая опустились на 2,2%, Air China – на 3,2%. Кроме того, подешевели акции европейских люксовых компаний, чья выручка сильно зависит от китайских потребителей. Акции LVMH и Burberry утром тоже подешевели более чем на 3%.

Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии, способен передаваться в том числе от человека к человеку. BBC пишет, что вирусом заразились примерно 300 человек, шесть человек погибло.