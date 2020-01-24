Goldman Sachs откажет в IPO компаниям, где совет директоров состоит только из белых гетеросексуальных мужчин

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Инвестиционный банк Goldman Sachs с 1 июля 2020 года не будет организовывать IPO для компаний, в совете директоров которых нет хотя бы одного нетипичного кандидата.

Как пишет vc.ru со ссылкой на CNBC, по словам гендиректора компании Дэвида Соломона, за последние четыре года показатели IPO были «значительно лучше» у компаний, в совете директоров которых была хотя бы одна женщина. Он отметил, что в США и Европе недавно вышли на IPO около 60 компаний с советами директоров, состоящими только из белых мужчин.