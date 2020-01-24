Подкаст с Фуадом Расуловым: Илон Маск танцует, а с Netflix без попкорна не разберёшься

Как тебе такая музыка, Илон Маск? Фото: Эли Сонг

Сегодня пятница, а значит, в эфире обзор актуальных экономических событий прошедшей недели с Фуадом Расуловым.

Поднебесная тревожит. Дело даже не в том, что рост ВВП на какие-то жалкие 6,1% является самым низким за последние 29 лет. А в том, что коронавиурс уже убил не менее 25 человек. Как это влияет на рынки?

Какие-то жалкие 100 миллиардов: и не стыдно, Илон Маск? Именно на такую капитализацию вышла Tesla. Акции легендарной автомобильной компании растут со скоростью электричества в переменном токе. В чём секрет такого заряда на победу? При запуске чего танцевал Илон Маск?

Если на рынках стало скучно, вам на помощь придёт Дональд Трамп! Мы старую структуру ВТО с землёй сравняем! Давайте построим что-нибудь новое, прекрасное, вечное, доброе! Ну, или по крайней мере, сделаем так, чтобы Всемирная торговая организация перестала нечестно обращаться с США. Обманывать («обамывать»?) нехорошо!

Запасаемся попкорном и ждём краха кого-нибудь. Как дела на рынке стриминговых сервисов? Смогут ли несколько «медведей» (или быков?) – Netflix, Disney, Apple TV – удержаться в этой берлоге? Или начнутся слияния и поглощения?

Об этом и другом – в подкасте с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым.