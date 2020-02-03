Подкаст с Фуадом Расуловым: У Фейсбука слишком мало миллиардов, и где же ты, наша инфляция?

Фото: Scanpix, Трент Нелсон

Наступил конец недели, а значит, самое время обсудить актуальные экономические события прошедшей недели с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым.

Тремя самыми актуальными событиями прошедшей недели стали: 1) коронавирус 2) коронавирус 3) коронавирус. Это слишком серьёзная тема, чтобы над ней шутить, поэтому переходим к следующему абзацу.

Facebook получил за 4-й квартал 21 миллиард долларов оборота, 7 миллиардов долларов прибыли, полцарства, коня, невесту и волшебное зелье. Инвесторы разочарованы катастрофическими результатами компании и продали все акции. Мы чуть-чуть преувеличили, но не сильно. Акции знаменитой соцсети падают на 6% после отчёта о миллиардной прибыли и росте оборота на 25%. У инвесторов там вообще все дома?

На эти 2,3% и живут. ВВП США вырос на 2,3%. Это хороший результат или плохой? Как правильнее писать: Make America Great Again или Keep America Great? Можно ли делать из этой статистики глобальные выводы? И почему все так настойчиво хотят добиться инфляции (наверное, чтобы потом героически с ней бороться)?

Об этом и другом – в подкасте ДВ с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым.