Неделя страшного вируса, бесстрашных инвесторов и Tesla по 900 USD

Пока мировое сообщество со страхом отслеживало новости из Поднебесной, определенная группа участников рынка, забыв обо всех рисках, загнала акции самого крупного производителя электромобилей до небывалых высот. Акции Tesla едва не коснулись отметки в 1000 долларов и даже наличие завода в Китае не «спасло» их от безудержного роста. Впрочем, страха перед пандемией нет не только у трейдеров по акциям Tesla, но и у более широких масс, вовлеченных в торговлю и инвестирование на американских площадках. Индексы в США ринулись бить новые рекорды, а S&P 500 и Dow Jones добрались до 3340 и 29250 соответственно. Не странно ли?

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Вирус уже нанес определенный урон целым отраслям экономики Китая и, скорее всего, будет виновен в ее ослаблении на 0,2-0,3 процента. Если говорить о частных случаях, то к примеру, авиакомпания Cathay Pacific Airways, чьи акции потеряли 14 процентов, планирует сократить треть своих мощностей и 90 процентов полетов на материковый Китай. Более того, предприятие попросило 27 000 своих работников взять отпуск за свой счет на три недели.