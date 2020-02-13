Фуад Расулов приглашает

Читатели ДВ хорошо знакомы со специалистом по инвестированию Фуадом Расуловым по его публикациям и обзорам рынка. Фуад - опытный биржевой игрок с более чем 20-летним стажем работы с ценными бумагами. В марте он проведет обучение и встречу для всех, кто интересуется фондовым рынком.

Трейдер и тренер Фуад Расулов Фото: Лийз Трейманн

Обучение 2 марта: создаем собственный портфель акций под руководством Фуада Расулова

2 марта вы сможете создать собственный портфель акций. На этом практическом обучении мы разберем основные принципы подбора бумаг и вместе составим excel-таблицу с формулами, которая поможет сравнивать акции и облегчит принятие инвестиционных решений в дальнейшем.

Но это еще не все! Мы рассмотрим базовые стратегии и подходы к выбору интересных бумаг на рынке США. Это позволит вам в дальнейшем выбирать только те акции, которые будут соответствовать нашим критериям. Уникальность этой программы в том, что мы вместе с участниками группы будем по шагам выбирать и анализировать в Excel акции отдельных компаний. Весь процесс выбора акций от А до Я уместится в однодневный практический курс.

Информация и регистрация на обучение ЗДЕСЬ

Встреча в Клубе инвесторов 4 марта: две маркет-нейтральные стратегии

"Попытка избавить себя от процесса угадывания перспективных акций (так называемый stock picking) привела меня в мир рыночно-нейтральных стратегий", - рассказывает Фуад. - "Я догадывался, что большинство крупных хедж-фондов используют именно такие хитрые стратегии с фиксированным и даже зачастую заранее известным риском и неограниченной прибылью. Но пока сам не изучишь, не набьешь шишек и не выйдешь на относительно стабильный результат - сложно сказать, что ты нашел именно то, что искал, то есть маркет-нейтральную стратегию с минимальным, фиксированным риском и огромными возможностями.

Уже год, как я торгую только маркет-нейтральными стратегиями и редко переживаю по поводу направления движения. На встрече 4 марта я хочу рассказать о двух из них".

Информация о встрече ЗДЕСЬ