Лийна Лакс • 17 февраля 2020
Биржа
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EfTEN и Baltic Horizon заработали миллионы прибыли
Фонд недвижимости EfTEN III продолжает расти. Инвесторы стойко воспринимают даже снижение уровня дивидендов из-за новой эмиссии акций.
Фонды недвижимости продолжают расти: чистая прибыль EfTEN Real Estate Fund III за последний квартал выросла более чем на 48%, достигнув уровня 2,6 миллиона евро, а оборот размером в 2,5 миллиона евро превысил прошлогодний уровень на 8%. Свыше 1,6 миллиона евро добавилось в прибыль за счет переоценки инвестиций в недвижимость. Прибыль на одну акцию увеличилась до 0,62 евро.
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