EfTEN и Baltic Horizon заработали миллионы прибыли

Руководитель EfTEN Вильяр Аракас и глава Baltic Horizon Тармо Каротам. Фото: Лийз Трейманн

Фонд недвижимости EfTEN III продолжает расти. Инвесторы стойко воспринимают даже снижение уровня дивидендов из-за новой эмиссии акций.

Фонды недвижимости продолжают расти: чистая прибыль EfTEN Real Estate Fund III за последний квартал выросла более чем на 48%, достигнув уровня 2,6 миллиона евро, а оборот размером в 2,5 миллиона евро превысил прошлогодний уровень на 8%. Свыше 1,6 миллиона евро добавилось в прибыль за счет переоценки инвестиций в недвижимость. Прибыль на одну акцию увеличилась до 0,62 евро.