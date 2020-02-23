Подкаст с Фуадом Расуловым: Блумберга отжарили демократы, а Tesla, как обычно, неожиданно растёт

Всё тлен эти ваши P/E - пора лететь на Марс! Фото: Scanpix

Уже и до выборов добрались. Обзор прошедших экономических событий с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым.

Есть вещи, которые нельзя купить. А есть американские выборы. Майкл Блумберг открыл кошелёк, потратил 400 миллионов долларов на рекламу, и взлетел в опросах почти на второе место. Поэтому на прошедших дебатах все кандидаты позабыв все расприи, обнявшись и объединившись в едином порыве… принялись атаковать Майкла Блумберга из всех орудий. Отбиться у него получилось не очень… А как на это всё смотрят рынки? Что им милее: «От каждого по способностям, каждому по потребностям» (Берни Сандерс) или «Куплю выборы. Дорого» (Блумберг)?

Коронавирус. Он продолжает оказывать большое влияние на рынки.

«Как тебе такое, И…». Да сколько можно уже повторять эту фразу? На прошлой неделе акции Tesla выросли ещё на 100 долларов. Когда эту фирму уже официально зарегистрируют как религию? Или у данного роста всё же есть фундаментальные причины? Отвечает сторонник всего, что делает Илон Маск, эксперт по инвестированию Фуад Расулов.

Не всё то Блумберг, что тратит миллиарды. На рынке финансовых услуг произошла крупная сделка по слиянию и поглощению. Скромные ростовщики Morgan Stanley купили брокера E*Trade. В чём смысл этой сделки? Вдруг в хозяйстве пригодится? Или купили на сдачу? Стоимость сделки 13 миллиардов долларов - банкиры явно не суеверные люди…

Об этом и другом – в подкасте ДВ с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым.