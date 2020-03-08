Россия сорвала сделку ОПЕК: теперь о $60 за баррель можно лишь мечтать

Президент России Владимир Путин Фото: Scanpix

Россия сорвала сделку ОПЕК+, и теперь медведей ничто не сдерживает, пишет эксперт по инвестированию Фуад Расулов.

На этой неделе над рынками снова висел “дамоклов меч” под названием коронавирус. Возобновившиеся под конец недели агрессивные продажи были вызваны ростом числа заразившихся в Италии и США. Инвесторы понимают, что число новых инфицированных скоро пойдет на спад, но ущерб, который уже нанесен экономике не может быть игнорирован. Да и когда на рынке появляются серьезные продажи с серьезными объемами, медвежий тренд уже становится самостоятельным и движущим фактором.