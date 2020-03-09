Алексашенко: решение Путина было идиотским!

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Экономист и бывший заместитель председателя российского центробанка Сергей Алексашенко считает, что президент России Владимир Путин совершил ошибку, приняв решение отказаться заключить сделку с Организацией стран-экспортёров нефти (ОПЕК) о снижении добычи.

"Решение отказаться от сделки с ОПЕК было идиотским! - считает он. - России предложили сократить добычу на 3% ради стабилизации цен на нефть, от чего Путин по совету Сечина отказался. Взамен получил падение цен на нефть на 30% за один день. Любому, знакомому с арифметикой, хорошо понятно, насколько это выгодно России".