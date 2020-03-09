Балтийская биржа последовала примеру мировых площадок

Индекс балтийской биржи сегодня снижается более чем на 3%. Менее, чем за месяц индекс потерял около 10%.

Фото: Liis Treimann

После того, как две недели назад большое число случаем заболевания короновирусом было зафиксировано в Южной Корен, Иране и Италии, рынки стремительно начали падать. Таллиннская биржа за этот период снизилась на более чем 10%, а биржа Вильнюса потеряла более 6%. В Латвии индекс биржи снизился за две недели лишь на 3%. Однако по сравнению с мировыми площадками, где падение индексов приближается к 20%, ситуацию на балтийской бирже драматической пока назвать нельзя.