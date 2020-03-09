Биржи просели из-за падения цены на нефть

Азиатские биржи и американские фьючерсы сегодня утром упали почти на 5%, европейские - более чем на 8%. Интенсивная ценовая война, начавшаяся на нефтяных рынках, привела к падению цен на черное золото более чем на 30%. Учитывая широкое распространение коронавируса, сегодняшний день может стать худшим для бирж со времен финансового кризиса 2008 года.

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Фьючерсы на индекс Dow Jones снизились на 4,86%, фьючерсы на S&P 500 - на 4,9%, а фьючерсы на Nasdaq Composite - на 4,82%.