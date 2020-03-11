Всё падает, а евро растёт

Охватившая рынки паника привела к обвалу рынка акций. Он уже докатился до планки «минус 20 процентов», после которой, как говорят, начинается медвежья фаза.

Фото: Erik Prozes

Обвал (вызванный страхом эпидемии коронавируса) затронул не только рынок акций, но и рынок сырья, а также рынок облигаций, где доходности достигли рекордно низких уровней. Доллар упал как против единой европейской валюты, так и против японской иены.