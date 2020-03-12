ЕЦБ ставку не понизил, но принял ряд серьезных мер

На сегодняшнем заседании Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение о всеобъемлющем пакете мер денежно-кредитной политики.

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(1) Дополнительные долгосрочные операции по рефинансированию (LTRO) будут временно проводиться для оказания немедленной поддержки ликвидности финансовой системы еврозоны. Хотя Совет управляющих не видит существенных признаков напряженности на денежных рынках или нехватки ликвидности в банковской системе, эти операции обеспечат эффективную поддержку в случае необходимости.