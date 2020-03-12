Индексы, нефть и рубль продолжают падение

После вчерашнего падения на фондовых рынках сегодня траектория их движения не изменилась - они продолжают снижаться.

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Американские индексы вчера потеряли более 4%, тогда как индекс Dow Jones упал на 5,86%, перевалив черту в 20-процентное падение с последнего пикового показателя, что характеризует территорию медвежьего рынка. Таким образом рекордные 11 лет роста, которые ни разу не сопровождались за этот период снижением более, чем на 20%, подошли к концу.