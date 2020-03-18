Какие меры предпринимает Запад для спасения экономики

Правительства Западных стран продолжают предпринимать меры по стабилизации ситуации, не только закрывая границы, но и стимулируя экономику новыми потоками ликвидности.

В частности Дональд Трамп вчера заявил, что сейчас в разработке находится план, общая стоимость которого вчера увеличилась до 1,2 триллиона долларов. Ранее на рассмотрении Сената был пакет на сумму 850 млрд долларов. В случае, если пакет будет поддержан в полном объеме, то среди прочего, каждый американец может расчитывать на определенную сумму денег от государства.