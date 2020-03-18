Каспар Аллик • 18 марта 2020
Биржа
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Самые крупные продавцы акций Таллиннской биржи - иностранные счета
Cреди тех, кто больше всего продает акции в период падения Таллиннской биржи, длящегося уже более трех недель, выделяются прежде всего фонды или лица, прячущиеся за иностранными счетами.
Если некоторые, например, счета финских клиентов в SEB, смогли продать почти 1,6 миллиона акций Tallink всего за три недели, то на многих других счетах остались еще миллионы или, по крайней мере, сотни тысяч акций.
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