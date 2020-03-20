Эстонская биржевая компания закрывает завод, оставив без работы 34 человека

Основной владелец Nordic Fibreboards - компания Pärnu Holdings OÜ (59,6%), чьими исполнительными директорами являются Торфинн Лосвик и Йоаким Хелениус (на фото). Фото: Andras Kralla

Компания Nordic Fibreboard решила закрыть свой завод в Пюсси из-за сокращения заказов по причине распространения коронавируса.

Об этом компания сообщила вчера. Распространение коронавируса привело к значительному сокращению заказов на древесно-стружечные плиты, которые предприятие производило на заводе в Пюсси.