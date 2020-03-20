Ану Лилль • 21 марта 2020
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Эстонская биржевая компания закрывает завод, оставив без работы 34 человека
Основной владелец Nordic Fibreboards - компания Pärnu Holdings OÜ (59,6%), чьими исполнительными директорами являются Торфинн Лосвик и Йоаким Хелениус (на фото). Фото: Andras Kralla
Компания Nordic Fibreboard решила закрыть свой завод в Пюсси из-за сокращения заказов по причине распространения коронавируса.
Об этом компания сообщила вчера. Распространение коронавируса привело к значительному сокращению заказов на древесно-стружечные плиты, которые предприятие производило на заводе в Пюсси.
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