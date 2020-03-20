«Паникующие продавцы на бирже – те же люди, что хватают последний рулон туалетной бумаги в магазине»

По мнению учредителя пенсионного фонда Tuleva Тыну Пекка, те, кто не стремится выдернуть свои деньги из экономики в преддверии кризиса, обычно получает бонус в виде лучшей долгосрочной доходности. Регулярные инвестиции в рынки на протяжении любых кризисов - самая выгодная стратегия на будущее.