Ану Лилль • 20 марта 2020
Биржа
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«Паникующие продавцы на бирже – те же люди, что хватают последний рулон туалетной бумаги в магазине»
По мнению учредителя пенсионного фонда Tuleva Тыну Пекка, те, кто не стремится выдернуть свои деньги из экономики в преддверии кризиса, обычно получает бонус в виде лучшей долгосрочной доходности. Регулярные инвестиции в рынки на протяжении любых кризисов - самая выгодная стратегия на будущее.
Когда цены на рынках достигнут дна? Ожидается ли новая «Великая депрессия»? Правда ли, что нынешний кризис - «отец всех кризисов», который будет хуже всех предыдущих? Сегодня этими вопросами задается, пожалуй, каждый инвестор. Есть ли ответы у экспертов?
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