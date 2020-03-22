Фуад Расулов, эксперт по инвестициям • 22 марта 2020
Биржа
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Стимулы и льготы против паники на бирже
Всю неделю мощное падение на рынке перемежалось надеждой инвесторов на скорое восстановление. Индексы падали до новых локальных минимумов, а затем выступление президента США Дональда Трампа, меры стимуляции экономики и беспричинные покупки спекулянтов, считающих, что падение было слишком сильным и пора покупать «дно», уносили биржи на несколько процентов вверх.
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