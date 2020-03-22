Фуад Расулов, эксперт по инвестициям • 22 марта 2020
Биржа
Только для подписчиков
Биржа

Стимулы и льготы против паники на бирже

Всю неделю мощное падение на рынке перемежалось надеждой инвесторов на скорое восстановление. Индексы падали до новых локальных минимумов, а затем выступление президента США Дональда Трампа, меры стимуляции экономики и беспричинные покупки спекулянтов, считающих, что падение было слишком сильным и пора покупать «дно», уносили биржи на несколько процентов вверх.

Финансовый журналист Джим Крамер считает, что если бы обстановка с заражениями в Ухани не улучшилась, глава Starbucks Кевин Кнокс не стал бы вновь открывать там свои кафе.  Фото: Scanpix
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Биржа
    Starbucks
    Инвестирование
    Самое читаемое